Анатолич вступился за куму Лободу, которая за границей поет на русском, и высказался о ее позиции

Украинский ведущий и интервьюер Анатолий Анатолич вступился за куму, певицу Светлану Лободу, которая за границей поет на русском.

Шоумен в своем Instagram поднял тему языкового вопроса. Ведущий вспомнил, как когда-то было модно общаться на русском. В частности, Анатолич вырос в русскоязычной среде. На украинском шоумен начал общаться после Оранжевой революции, потом выучил его, когда устроился на работу на радио. Ведущий наблюдал, как после Евромайдана тоже активно отказывались общаться на русском, правда, постепенно возвращались к этому языку.

Особый расцвет именно украинского произошел после начала полномасштабной войны. Украинцы массово отказались от русского. Однако шоумену досадно, что не все осознают важность языкового вопроса. Время от времени интервьюер за границей слышит от украинцев русский, а это его очень сильно возмущает. Особенно шоумену досадно, что в Украине некоторые общаются на этом языке.

Анатолий Анатолич / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"Сейчас снова вижу и слышу все больше русского. Потому что так удобно. Я тоже иногда перехожу в разговоре, когда со мной человек говорит на русском. Иногда забываю, иногда понимаю, что так действительно человеку удобнее. Но не хочу! Не хочу, чтобы мои дети говорили на этом языке. Украинский снова надо защищать от нас самих! Я хочу напомнить важное. Один из основных мессиджей оккупантов – защита "русскоговорящего населения", - написал шоумен.

Однако в комментариях Анатолия Анатолича упрекнули его кумой Светланой Лободой, которая на концертах за границей продолжает петь на русском. Шоумену посоветовали в первую очередь донести важность продвигать украинский именно ей. На что Анатолич ответил, что они общаются между собой на родном языке. А какие песни исполнять за границей, это уже, мол, дело Лободы.

Анатолий Анатолич со своей семьей и Светланой Лободой / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"Вам показать нашу переписку на украинском? Она живет не в Украине. Здесь у нее украинские песни. Это ее дело, что она делает за границей. В Казахстане, Прибалтике, Азербайджане и других странах. Это ее рынок. Не в россии же, заметьте", — вступился за куму шоумен.

Пост Анатолия Анатолича / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Позиция Светланы Лободы по поводу войны – что известно

До начала полномасштабного российского вторжения Светлана Лобода жила и работала в России. С началом войны артистка только через неделю вышла на связь. Исполнительница опубликовала видео, где в слезах заговорила о вторжении в Украину, правда, не назвав РФ агрессором, а украинцы, по ее словам, "маленькие люди, которые ни на что не влияют". Впоследствии Лобода начала активно заявлять, что Россия напала на Украину, виновата в войне, а также освещала преступления россиян. Кроме того, исполнительница переводила средства на благотворительность.

Сейчас Светлана Лобода живет за границей, но время от времени возвращается в Украину. Артистка также выпускает украиноязычные треки, но за границей не стесняется петь на русском.

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