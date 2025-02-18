Анатолич жестко прошелся по беглецу Волошину, который з-за границы спел о грусти по Украине

Украинский интервьюер Анатолий Анатолич раскритиковал беглого блогера Александра Волошина, который за границей спел о том, как скучает по Украине.

Звезда Сети пытается покорить сцену. Он готовит к релизу свою очередную песню, однако на этот раз большинство пользователей ее раскритиковали. Дело в том, что Волошин записал трек "Ненька", где поет, как скучает по Украине, ведь находится далеко. Более того, еще и релиз композиции блогер запланировал на 24 февраля, а этот день является годовщиной полномасштабной войны. Все бы ничего, но Волошин в это время находится за границей, куда сбежал летом 2024 года, поэтому, очевидно, пользователей возмутил такой его поступок.

Блогер-беглец Александр Волошин разозлил песней о грусти по Украине

О новой песне Волошина высказался и Анатолий Анатолич. Ведущий отметил, что, конечно, блогер может петь о чем угодно. Однако его возмущает, что он выпускает песню о грусте по Украине, но сам при этом сбежал из страны, нарушив закон. Более того, Анатолич отметил, что Волошин еще и будет зарабатывать этой композицией, ведь его фан-база будет ее слушать, а блогер тем временем будет получать монетизацию.

"То, что Саша поет — это его выбор. Вообще, кто-то, кто живет за границей, поет, страдает за Украиной, не страдает — это выбор каждого человека. Единственное, что мне очень не нравится, что люди, которые сознательно съеб*лись, нарушив закон, приобретя себе выезд каким-то образом, они лезут в украинское медиаполе. И сейчас он еще будет на монетизации со своего трека зарабатывать, а неокрепшие умы будут слушать его музыку о том, как он скучает по неньке Украине где-то на Бали или в Варшаве. Это не то, что кринж, когда человек, который съеб*лся постит песню о том, как он скучает по Украине…", - возмутился Анатолич.

Анатолий Анатолич / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Напомним, недавно Анатолий Анатолич раскритиковал рэпера Потапа за интервью россиянину Юрию Дудю. Также шоумен обвинил артиста во лжи.

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