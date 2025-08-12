Анатолич жестко разнес Коржа и высмеял его антивоенное заявление: "Не хватает яиц назвать виновников"

Анатолий Анатолич и Макс Корж

Украинский ведущий и интервьюер Анатолий Анатолич жестко разнес белорусского певца Макса Коржа и его антивоенное заявление.

Исполнитель 9 августа выступил в Варшаве, Польша, где, кстати, было немало украинцев. Конечно же, со сцены артист сделал антивоенное заявление. В частности, Макс Корж говорил: "Останови войну!". Тем временем публика повторяла за ним. Однако Анатолий Анатолич обратил внимание на одну деталь. Макс Корж не прибегал к конкретике. Он не называл ни виновников войны, ни тех, кто должен ее остановить.

"Мне присылают: "Макс Корж сделал антивоенное заявление". И это знаете, какое антивоенное заявление? Макс Корж говорит: "Остановите войну!". К кому обращается Макс Корж, как вы думаете? Может, к Бараку Обаме, может, к Саддаму Хусейну, может, это он про войну с Палестиной, может к Нетаньяху, может, я не знаю, к Джо Байдену обращается? К кому он обращается? Может, к Владимиру Зеленскому он обращается? К кому он, бл*ха, обращается", - возмутился ведущий.

Макс Корж / © instagram.com/maxkorzhmus

Анатолий Анатолич говорит, что это неоднозначное заявление. По словам шоумена, у Макса Коржа не хватает смелости назвать все четко. Более того, интервьюер отметил, что слова белорусского певца не раскрывают его четкой позиции.

"Понимаете, Макс Корж, как и эта вся пацанская романтика, как Баста... Все это оказалось абсолютной дешевой тряпкой, пустышкой, у которой даже не хватает яиц назвать войну войной и назвать виновников этой войны. А если спросить россиян на улице, хотят ли они остановить войну, они все скажут: "Да, мы хотим остановить войну, но для этого нам надо убивать украинцев". То есть они все против войны, как Макс Корж, но для этого надо убивать нас. Вот это - Макс Корж", - добавил ведущий.

Анатолий Анатолич / © instagram.com/anatoliyanatolich

