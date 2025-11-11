Анатолий Анатолич честно ответил на слухи о ссоре с кумом Виталием Козловским

Анатолий Анатолич, Виталий Козловский и их жены

Украинский интервьюер и ведущий Анатолий Анатолич отреагировал на слухи о ссоре со своим кумом, певцом Виталием Козловским.

После того, как исполнитель прекратил сотрудничество с пиарщицей Юлой, женой шоумена, в Сети появились сплетни, якобы они побили горшки. В комментарии "Ближче до зірок" телеведущий заверил - никакого конфликта между ними нет, а рабочие вопросы никоим образом не повлияли на их дружеские отношения. Правда, Анатолий Анатолич и признает, что не слишком часто видится с Козловским, но это скорее связано с занятостью.

"Мы общаемся, лайкаем друг другу посты в Instagram. Просто не так часто видимся, потому что у меня свое направление, у него свое, но никакого скандала у нас нет", - заверил Анатолий Анатолич.

Виталий Козловский и жена Анатолия Анатолича

Он в шутку добавил, что для того, чтобы окончательно развеять слухи, им с Козловским нужно снова появиться на камеру вместе: "Вероятно, что нам надо встретиться с Козловским и вместе записать какое-то видео, чтобы все поверили, потому что он говорит, что все нормально, я говорю, что все нормально, но мы отдельно это говорим. Надо с ним объединиться".

Напомним, жена Анатолия Анатолича является кумой Виталия Козловского, летом 2024-го она окрестила его сына Оскара. Именно Юла занималась перезапуском карьеры певца. Их сотрудничество длилось более года, а в августе этого года, после ошеломляющего успеха украиноязычной версии "Пинаколады", они завершили работу. Это произошло из-за якобы разных взглядов "на стратегическое видение артиста". Тогда жена Анатолия Анатолича уверяла, что этот разрыв никак не повлияет на семейные связи, потому что благодаря маленькому Оскару их "сотрудничество на всю жизнь".