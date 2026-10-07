Анатолий Анатолич эмоционально сообщил о тяжелой потере в семье и предостерег других

Анатолий Анатолич / © instagram.com/anatoliyanatolich

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Украинский телеведущий Анатолий Анатолич эмоционально сообщил о тяжелой потере в семье.

В своем Instagram шоумен признался, что не стало домашней любимицы — собаки Чесли. Потеря застала семью Анатолия Анатолича внезапно. Дело в том, что собаку укусил клещ во время прогулки. Хотя у Чесли были все необходимые прививки и она принимала нужные таблетки, однако это не помогло. У собаки на фоне укуса клеща развился бабезиоз — повреждение эритроцитов.

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«Наша собака Чесли, к сожалению, ушла из жизни. Она была в больнице, у нее остановилось сердце. Эта болезнь быстро выбила нас из колеи, потому что это происходило несколько последних дней. Чесли почувствовала слабость, легла на свое место, мы поняли, что, может быть, это укус клеща. Наши собаки употребляют таблетки от клещей, но это не панацея. Мы отвезли ее к ветеринару, это оказался бабезиоз — повреждение эритроцитов, вызванное укусом зараженного клеща», — говорит шоумен.

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Анатолий Анатолич с собаками / © instagram.com/anatoliyanatolich

Собаке назначили лечение, но ей не становилось легче. Состояние Чесли настолько ухудшилось, что развилась тяжелая болезнь — иммунно-опосредованная гемолитическая анемия. Иммунная система животного начала уничтожать сама себя. Семья Анатолия Анатолича пыталась спасти любимицу, ей даже делали переливание крови, но никаких результатов это не давало.

«Было три варианта. Первый — агрессивная химиотерапия, но Чесли ее не выдержала бы, второй — ампула дорогих лекарств, но шансы невелики, третий — эвтаназия в клинике. Мы с супругой приняли решение приобрести эту ампулу. Мы надеялись, она поможет, но чуда не произошло. Собаки не стало, ее сердце не выдержало», — говорит шоумен.

Собака Анатолия Анатолича / © instagram.com/anatoliyanatolich

Когда Анатолий Анатолич рассказывал о потере Чесли, то не смог сдержать эмоций. Шоумен говорит, что для семьи это действительно тяжелая потеря. Вместе с тем, ведущий предостерег других владельцев животных. Он говорит, что клещи сейчас активны и нужно тщательно за этим следить. Также шоумен призвал заботиться о своих животных и быть осторожными.

«Будьте осторожны, следите за своими собаками, заботьтесь о них. Мы тоже заботились… Я рассказываю эту историю не для сострадания, а для того, чтобы вы знали, что делать в этих случаях, что пробовать», — отметил шоумен.

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Анатолий Анатолич / © instagram.com/anatoliyanatolich

Напомним, недавно Анатолий Анатолич публично послал скандальный дуэт Потапа и Настю. Также шоумен признался, что бы сказал рэперу прямо в глаза.

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