Анатолий Анатолич на фото до и после ошеломил эффектным похудением и потроллил Дурнева

Анатолий Анатолич / © instagram.com/anatoliyanatolich

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Украинский ведущий и интервьюер Анатолий Анатолич ошеломил эффектным похудением.

Шоумен серьезно взялся за свою фигуру. Ведущий активно занимается спортом, в частности, бегом. Это дало просто потрясающий результат. Анатолий Анатолич кардинально похудел и на фото до и после показал. как изменилось его тело.

Шоумен говорит, что наконец-то научился принимать себя. Сейчас в новом весе ведущий чувствует себя комфортно. По словам Анатолия Анатолича, после кардинальных не только внешних, но и внутренних изменений, выглядит в 40 лет лучше, чем в 25.

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Анатолий Анатолич до похудения / © instagram.com/anatoliyanatolich

"Наконец-то сделал "было-стало". Это сложно воспринимать себя таким, какой ты есть. Не обязательно худым, или полненьким, или накачанным. Это не главное. Правда. Мне сейчас хорошо так. Возможно, потому что мне 40 и я в этом вижу свой ответ взрослению (старению). Быть лучше себя 25-летнего. Это моя внутренняя победа над собой же", - делится шоумен.

Анатолий Анатолич после похудения / © instagram.com/anatoliyanatolich

Также Анатолий Анатолич потроллил Алексея Дурнева. Дело в том, что блогер ранее подвергал сомнениям похудение шоумена. Дурнев считал, что Анатолич худел с помощью лекарства для диабетиков "Озепик". Ведущий отметил, что будет активно бегать, пока его комментаторы, которым он дал собирательный образ "Дурнев", будут обвинять его в употреблении препарата.

"Утром бегу 26 км, пока "Дурнев" (это собирательный образ некоторых комментаторов, не ищите совпадение с реальными людьми) будет спать, чтобы проснуться за поеданием чего-то сладкого и жирного и написать: "То все "Оземпик", - потроллил Анатолич.

Напомним, недавно артистка Елена Кравец похвасталась похудением на девять килограммов. Знаменитость раскрыла свой главный секрет.

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