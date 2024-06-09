Анатолий Анатолич наехал на Дмитрия Гордона и удивил, почему отписался от него в Instagram

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич наехал на журналиста и интервьюера Дмитрия Гордона.

Шоумен поделился, что раньше активно следил за фотоблогом Гордона. Анатолию нравились посты журналиста и его юмористические видео, и комментарии к ним. Впрочем, по словам ведущего, в последнее время Дмитрий Гордон публикует странные ролики, вообще не интересные и не актуальные.

"Дмитрий Ильич Гордон… Мне нравилось, как он вел свой Instagram, Facebook. Но сейчас я, Дмитрий Ильич, отписался. Возможно, из-за того, что активно смотрел, любил, мне постоянно попадали посты в ленте. Там вы постите всевозможные приколы с Viber, некоторые уже двухлетней давности. Лента в Instagram мне такая не нравится", — высказался шоумен.

Анатолий Анатолич / Фото: instagram.com/muratnalca

Более того, Анатолий Анатолич отписался от Дмитрия Гордона в Instagram. Ведущий отметил, что интервьюер в фотоблоге публикует "х*рню", за которой не интересно следить. Шоумен подчеркнул, когда Гордон вернется к своему предыдущему стилю ведения Instagram, то он с удовольствием продолжит и дальше наслаждаться его юмористическими роликами.

"Я отписался, у меня время отдыха от Гордона. А мне Instagram выдает его в рекомендациях. Когда Дмитрий Гордон прекратит постить вот эту х*рню всяческую, я снова подпишусь к вам и буду с удовольствием следить. Мне нравятся приколы, где вы что-то говорите, а не вот это, где вы поститесь приколы из Viber", — отметил шоумен.

Напомним, недавно Анатолий Анатолич поставил на место пропагандистку Ольгу Скабееву. Ведущий разоблачил россиянку во лжи.

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