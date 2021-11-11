Анатолий Анатолич нашел в Нью-Йорке дом из "Друзей" и показал, какой он сейчас выглядит

Шоумен посетил популярную кинолокацию.

Телеведущий Анатолий Анатолич сейчас находится в Нью-Йорке.

Там знаменитость принял участие в юбилейном 50-м New York City Half Marathon 2021. Телеведущий признался, что этот забег был самым сложным в его жизни и заявил, что хочет закончить историю с бегом навсегда.

Впрочем, несмотря на сложности, шоумена ждали и приятные моменты – прогулки по городу мечты. В частности, Анатолич посетил популярные кинолокации. Так, он нашел дом, в котором жили герои из сериала "Друзья". На странице в Instagram Анатолий сделал фото на фоне многоэтажки, что по адресу Бедфорд-стрит, 90. Фасад здания, его окна и пожарная лестница, так часто мелькали на экранах, совсем не изменились.

Анатолий Анатолич / instagram.com/anatoliyanatolich

"Тот самый дом из сериала "Друзья". Его можно увидеть во всех сериях сериала. Хотя сам сериал снимали в LA, но дом для перебивок действительно с NY. В этом и есть та же любовь людей со всего мира к New York. Поэтому здесь все как в кино. Мы все это видели, мы это знаем. Я уже писал об этом. И это чувство не оставляет тебя ни на мгновение. Ощущение, что ты герой романтической комедии, события которой, как всегда, происходят в New York city", – поделился знаменитость.

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