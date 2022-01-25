Анатолий Анатолич не смог прилететь в Украину из США: "Немножко шокирован"

Анатолий Анатолич не смог прилететь в Украину из США: "Немножко шокирован"

Артист уже должен быть в Киеве.

Известный шоумен Анатолий Анатолич вместе с семьей отдыхал в Майами, США.

Впрочем, отпуск уже закончился и пора возвращаться домой. Однако ведущему это не удалось сделать. Анатолич должен был лететь из Майами в Стамбул, а оттуда уже в Киев. Но его рейс дважды отменили из-за погодных условий в Турции.

Анатолий Анатолич не смог прилететь в Украину / instagram.com/anatoliyanatolich

"Мы застряли в Майами. Мы немного шокированы или очень шокированы. Арендовали квартиру за 90 долларов, плюс уборка, плюс налоги. Заплатили 200 долларов", — поделился шоумен.

Кстати, погодные условия в Стамбуле не улучшались, поэтому Анатолич решил лететь в Париж, а уже оттуда в Киев.

Анатолий Анатолич не смог прилететь в Украину / instagram.com/anatoliyanatolich

"И так уже достаточно пропустили школу и работу. Поэтому спешим в аэропорт", – рассказала жена шоумена.

Впрочем, из Парижа ведущему не удалось быстро прилететь в Киев. Рейс задерживают из-за сильного тумана.

Читайте также: