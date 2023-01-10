Анатолий Анатолич объяснил, как санкции от СНБО повлияют на артистов-путинистов

Ведущий прокомментировал, что в ближайшем будущем ждет знаменитостей, которые поддержали или оправдали войну в Украине.

Телеведущий и интервьюер Анатолий Анатолич объяснил, почему звездам, которые поддержали развязанную Россией войну, не стоит недооценивать санкции от Украины.

Как объяснил ведущий в своем Instagram, вскоре против артистов-путинистов введут санкции США и Европейский Союз.

"Санкции, которые вводит Украина против деятелей культуры, это означает, что очень скоро европейские и американские санкции также коснутся этих людей", — подчеркнул Анатолич.

Ведущий объяснил, когда страны Запада готовят новый пакет санкций, который коснется деятелей культуры, они обращают внимание на санкционный список от Украины.

"Я объясню почему. Потому что, конечно, американцам или европейцам нет времени разбираться, кто такой Харатьян, кто такой Лазерев или кто такая Лолита Милявская. Поэтому когда они вводят новый пакет санкций, а это запрет на въезд, запрет на недвижимость, то есть арест всего недвижимого имущества в странах Евросоюза или Соединенных Штатах, они обычно руководствуются списками украинских санкций", — прокомментировал Анатолич.

Напомним, 7 января президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против украинских и российских деятелей культуры, поддерживающих войну в Украине. Всего в санкционный список попали 119 человек.

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