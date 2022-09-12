Анатолий Анатолич объяснил, почему не возвращает семью в Украину: "Можете бросать в меня камнями"

С началом полномасштабной войны Анатолий Анатолич вместе с женой и тремя детьми уехал из Киева. Некоторое время телеведущий находился в Украине, но со временем супруги приняли решение уехать за границу.

Поэтому в адрес Анатолича поступало немало хейта. На частый вопрос поклонников о том, когда семья телеведущего вернется домой, он ответил в своем Instagram.

"Вот главная причина, почему я решил не возвращать детей домой: они там не слышат сирены, они продолжают обучение в хорошие школе, они там в безопасности. Можете бросать в меня камнями, но это мое решение. Надеюсь, до конца года я смогу вернуть семью домой, но пока решение такое", — сказал Анатолич.

Сторис Анатолия Анатолича / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Сторис Анатолия Анатолича / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Сам шоумен сейчас пытается жить между двумя странами. Анатолич время от времени прилетает к семье в Париж, а также продолжает работать в Киеве. В сторис телеведущий также рассказал, сколько ему стоит дорога из Украины во Францию.

"Достаться из Киева в Париж и обратно в среднем выходит 11-12 тысяч гривен. Поезд из Варшавы в Киев — 3,2 тысячи гривен, перелет в районе 8 тысяч гривен", — рассказал шоумен.

Анатолий Анатолич / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Ранее Анатолий Анатолич удивил поклонников в Сети фотографией, на которой появился с длинными волосами и пухленькими щечками.

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