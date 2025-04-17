Анатолий Анатолич ошарашил ремонтом за полтора миллиона гривен и почему затеял его во время войны

Анатолий Анатолич / © instagram.com/anatoliyanatolich

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Украинский ведущий и интервьюер Анатолий Анатолич затеял ремонт, который обойдется ему в полтора миллиона гривен.

Шоумен вместе с супругой Юлой перепланирует дом. Знаменитость на проекте "Ранок у великому місті" говорит, что детям, а в семье их трое, требуются отдельные комнаты. Новый дом Юла и Анатолич пока не могут себе позволить купить, поэтому решили перепланировать зал.

"У нас много детей дома. Нам нужна еще одна спальня. Мы не можем себе позволить купить новый дом, но мы перерабатываем зал. Зал у нас теперь будет вместе с кухней", – поделился шоумен.

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Анатолий Анатолич с женой / © instagram.com/yulattt

Правда, Анатолий Анатолич признается, что ремонт обходится на 70 процентов дороже, чем задумывалось изначально. Расходы на перепланировку первого этажа составят около полутора миллионов гривен.

"Я, думаю, в районе полутора миллионов гривен, где-то близко так. Он обходится дороже уже где-то процентов на 70, чем мы планировали. У нас там столешница, она стоит три тысячи долларов. Думаю, как это можно стоить три тысячи долларов?!" – ошарашил шоумен.

Напомним, недавно Анатолий Анатолич хвастался своим похудением на 10 килограммов. Ведущий также рассекретил свой новый вес.