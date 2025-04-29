Анатолий Анатолич ошеломил кардинальными изменениями за 13 лет: звезды забавно отреагировали

Анатолий Анатолич / © instagram.com/anatoliyanatolich

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Украинский ведущий и интервьюер Анатолий Анатолич сравнил разные этапы своей жизни.

В фотоблоге артист опубликовал фотоклаж, где слева он изображен 28-летним, а справа — в нынешнем 40-летнем возрасте. На кадрах невооруженным глазом заметно, как изменился и похудел Анатолич. В публикации он поделился размышлениями о возрастных переменах. Но признался, что сейчас нашел золотую середину и больше не скучает по прошлому, а наоборот — ценит моменты здесь и сейчас.

"В юности мы боимся взрослеть, потому что верим, что молодость — это главная валюта жизни. В двадцать хочется быть всем сразу, в тридцать — уже пытаешься выглядеть "правильно", будто идешь на собеседование в собственную судьбу. А в сорок ты понимаешь: ничего никому не нужно доказывать. Хороший возраст — это когда выбираешь не то что модно, а то, что действительно твое. Я не считаю морщины, я считаю мгновения, которые стоит прожить. Я больше не скучаю по тому, кем мог бы быть. Я благодарен за то, кем я являюсь. Быть взрослым — это когда понимаешь, что настоящая молодость — это не кожа без морщин. Это умение смеяться от души, даже если уже болит спина. А снаружи изменения невозможны без изменений внутренних", — написал Анатолий.

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Анатолий Анатолич до и после похудения / © instagram.com/anatoliyanatolich

К слову, в комментариях собралось немало звездных друзей шоумена. Некоторые из них начали придумывать собственные забавные подписи к фото, а остальные засыпали Анатолича комплиментами.

"Слева на фото это я" – Оля Цыбульская

"Это фото: "телевидение и реальность"?" – Наталья Островская

"Это огонь! Очень круто!" – Юлия Бакуменко, жена Виталия Козловского

Напомним, недавно Анатолий Анатолич после похудения назвал цифру, сколько кило потерял и каков его вес сейчас.