Анатолий Анатолич ошеломил похудением на 10 кг и рассекретил свой новый вес

Анатолий Анатолич / © instagram.com/anatoliyanatolich

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Украинский ведущий и интервьюер Анатолий Анатолич ошеломил похудением на 10 килограммов.

О переменах во внешнем виде шоумена рассказал его коллега Слава Демин. В частности, он сообщил, что Анатолич похудел на десять килограммов. Более того, как говорит Демин, еще три месяца назад Анатолич выглядел совсем иначе, поэтому таких результатов ведущему удалось достичь за довольно короткий промежуток времени.

Тем временем интервьюер признался, что его вес за последние 10 лет не является стабильным. По словам шоумена, он то похудеет, то снова наберет. В настоящее время ведущий весит 78 килограммов.

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“Я перманентно худею всю свою жизнь. За последние 10 лет я был минус 10, минус 15, потом плюс 15. Я постоянно в таком состоянии. Сейчас у меня такое состояние. Сейчас я вешу 78 кило”, — поделился шоумен.

Анатолий Анатолич / © instagram.com/slavademin_official

А вот жена Анатолия Анатолича раскрыла, как ему удалось избавиться от лишнего веса. Юла говорит, что обычно муж не отказывает себе в еде, но стабильно занимается спортом. Сейчас ведущему это надоело. Чтобы похудеть, Анатолич ел всего раз в день и стабильно тренировался.

№Он тоже ел. Всегда. Спорт и ел. А в моменте задолбался и прекратил. Раз в день ел, чтобы сбросить вес”, — говорит Юла.

Напомним, недавно жена юмориста Юрия Ткача ошарашила похудением. Виктория также уже опубликовала фото в купальнике, на котором показала, как сейчас выглядит ее фигура.