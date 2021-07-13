Анатолий Анатолич ошеломил роскошным подарком беременной жене: "Потому, что сын"

Ведущий презентовал любимой авто.

Шоумен и ведущий Анатолий Анатолич, который вскоре в третий раз станет отцом, ошеломил подарком, которым порадовал любимую за будущего сына.

Так, знаменитость презентовал любимой роскошную машину — "Гелендваген". В фотоблоге звезда запостил фото, на котором его жена Юлия позирует на фоне огромной белой машины.

instagram.com/yulattt

"Гелендваген, потому, что сын. А белый, потому, то для моей Юлы. Мы в роддом всегда на своей машине ездим, в этот раз не исключение. Ещё неделю и мы многодетные родители", — поделился Анатолий.

Со своей стороны, Юлия призналась, что сюрприз любимого довел ее до слез. Продюсер добавила, что с такими подарками она готова родить ему еще детей.

"Я очень счастлива от всего, что сейчас происходит в моей жизни: у меня любимая работа, две обожаемые умные и красивые дочки, я в чудесном положении – в ожидании третьего ребёнка, да ещё и сына! Но всего этого у меня бы не было, если бы не мой любимый муж. Моя опора и поддержка, мой тыл. Не знаю, как тебе удаётся каждый раз меня удивлять и радовать, но я очень ценю твои поступки и чрезвычайно благодарна судьбе за тебя! Я люблю тебя и горжусь тем, какую крепкую семью мы смогли построить", — сообщила она.

instagram.com/yulattt

Оценили презент и фолловеры супругов.

Замечательный муж и папа!

Достойный подарок для любимой

Вау! Вот это подарок

Толя, ты крутой

Напомним, не так давно Анатолий Анатолич поделился, как планирует назвать сына. Также шоумен рассказал, что впервые планирует присутствовать на родах.

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