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Анатолий Анатолич ошеломил роскошным подарком беременной жене: "Потому, что сын"

Анатолий Анатолич ошеломил роскошным подарком беременной жене: "Потому, что сын"

instagram.com/yulattt

Ведущий презентовал любимой авто.

Шоумен и ведущий Анатолий Анатолич, который вскоре в третий раз станет отцом, ошеломил подарком, которым порадовал любимую за будущего сына.

Так, знаменитость презентовал любимой роскошную машину — "Гелендваген". В фотоблоге звезда запостил фото, на котором его жена Юлия позирует на фоне огромной белой машины.

© instagram.com/yulattt
instagram.com/yulattt

"Гелендваген, потому, что сын. А белый, потому, то для моей Юлы. Мы в роддом всегда на своей машине ездим, в этот раз не исключение. Ещё неделю и мы многодетные родители", — поделился Анатолий.

Со своей стороны, Юлия призналась, что сюрприз любимого довел ее до слез. Продюсер добавила, что с такими подарками она готова родить ему еще детей.

"Я очень счастлива от всего, что сейчас происходит в моей жизни: у меня любимая работа, две обожаемые умные и красивые дочки, я в чудесном положении – в ожидании третьего ребёнка, да ещё и сына! Но всего этого у меня бы не было, если бы не мой любимый муж. Моя опора и поддержка, мой тыл. Не знаю, как тебе удаётся каждый раз меня удивлять и радовать, но я очень ценю твои поступки и чрезвычайно благодарна судьбе за тебя! Я люблю тебя и горжусь тем, какую крепкую семью мы смогли построить", — сообщила она.

© instagram.com/yulattt
instagram.com/yulattt

Оценили презент и фолловеры супругов.

  • Замечательный муж и папа!
  • Достойный подарок для любимой
  • Вау! Вот это подарок
  • Толя, ты крутой

Напомним, не так давно Анатолий Анатолич поделился, как планирует назвать сына. Также шоумен рассказал, что впервые планирует присутствовать на родах.