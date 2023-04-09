Анатолий Анатолич ошеломил суммой, которую в месяц тратит на жену и троих детей

Украинский телеведущий и блогер Анатолий Анатолич заговорил о расходах и заработках во время полномасштабной войны в Украине.

По словам шоумена, из-за российского вторжения он почти потерял свой доход. Сначала семью Анатолича спасали финансовые сбережения, а впоследствии уже ведущий начал зарабатывать, но это всего лишь 20% от той суммы, которая была до войны.

Анатолий Анатолич / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"В начале войны у меня были сбережения. Я не зарабатывал вообще очень долго. Если сравнивать с тем, что было до войны, то это где-то 20% от того, что я зарабатывал раньше. Финансово я много потерял. Финансово непросто, но я к этому спокойно отношусь, мне хватает, чтобы дети ходили в хорошую школу, ели нормальную еду и чтобы я мог их возить", — рассказал шоумен в подкасте "Олега френды".

А вот расходы у семьи Анатолича немалые. Больше всего блогер тратит на частную школу для 11-летней Алисы и 10-летней Лоли. В общем, для комфортной жизни у семьи шоумена в месяц нужно быть более 100 тысяч гривен.

Анатолий Анатолич с семьей / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"У нас платная школа. Но это такой хитрый план. Сейчас мы платим, чтобы они потом с болонским дипломом могли бесплатно учиться, например, в Париже. Это инвестиция. У нас трое детей, то в месяц мы тратим более 100 тысяч гривен точно. Большая часть этих денег идет на школу за двоих детей, на бензин, еду, подгузники. Сейчас все очень дорого. Кто-то скажет: "Ничего себе!". Но из этого большая часть — это школа", — отметил шоумен.

Напомним, время от времени Анатолий Анатолич радует поклонников забавными пародиями. На днях ведущий спародировал бессмысленное интервью предательницы Ани Лорак.

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