Анатолий Анатолич ответил на обвинения в связи с мобилизацией и сделал важное заявление о войне

Анатолий Анатолич / © instagram.com/anatoliyanatolich

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Украинский телеведущий Анатолий Анатолич поделился своим видением завершения войны и откровенно ответил на вопрос, который ему регулярно задают в соцсетях, — почему он не служит в рядах ВСУ.

Шоумен подчеркнул, что состоит на воинском учете, уже прошел военно-медицинскую комиссию и не уклоняется от мобилизации. В то же время он убежден, что каждый должен приносить пользу там, где он наиболее эффективен. Об этом ведущий рассказал в интервью «Насправді Show». Также Анатолич поделился своими мыслями о том, какой он видит будущую победу Украины.

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«Я считаю, что победа будет справедливой, но она, безусловно, будет нелегкой для нас. И многим она не понравится. Я это прекрасно понимаю. Моя мечта — чтобы Мариуполь был освобожден от оккупации, Донецк, Луганск, Мелитополь, наш Крым. Но главное — это прекращение огня, прекращение ежедневных обстрелов Украины. Все это станет составляющими нашей победы», — отметил он.

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Анатолий Анатолич / © скриншот с видео

Отдельно телеведущий отреагировал на критику в связи со своим отсутствием на фронте. По словам Анатолича, он выполнил все требования по военному учету, а также сознательно остался жить в Украине, хотя как многодетный отец имел возможность находиться за границей.

«Я прошел ВЛК, стою на учете в военкомате, все документы у меня в порядке, я никуда не уезжаю. Хотя я, как многодетный отец, мог бы жить за границей, но мой выбор — быть здесь, быть со своей семьёй», — пояснил шоумен.

Кроме того, ведущий добавил, что руководствуется принципом: «либо ты для армии, либо ты в армии». Он заверил, что готов мобилизоваться, если именно так сможет принести наибольшую пользу государству. Пока же, по словам Анатолича, он помогает украинским защитникам через волонтерскую деятельность и поддержку воинских подразделений.

Анатолий Анатолич / © скриншот с видео

Напомним, недавно Анатолий Анатолич раскрыл информацию о своих доходах во время войныи назвал стоимость проведения свадьбы.

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