Анатолий Анатолич поделился курьезной историей, как стюардесса застала его во время секса в самолете

Украинский телеведущий и блогер Анатолий Анатолич вспомнил, как его пристыдила стюардесса.

В частности, это произошло, когда знаменитость вместе со своей женой Юлой летел самолетом из одного американского штата в другой. Анатолич со своей возлюбленной решил поэкспериментировать и заняться сексом в самолете. Однако ничего хорошего из этого не вышло. Парочку заметила стюардесса и пристыдила.

Анатолий Анатолич с женой / Фото: instagram.com/yulattt

"Мне кажется, что стюардессы – они как-то уже знают. Мы пошли к этому туалету. И по факту ничего в этом кайфового нет. Оно неудобно, негигиенично. Даже не спрашивай, чем это закончилось. Но сам факт: мы открываем дверь – и стоит стюардесса. Пришла поучать, объяснить, что так не надо. И ты понимаешь, что она знает, что мы там делали", — вспомнил ведущий на шоу "Хто ти?".

В общем, все закончилось тем, что стюардесса попросила Анатолича с женой больше подобным не заниматься. Между тем, сам ведущий заверил, что и сам больше не захочет этого делать

Напомним, недавно Анатолий Анатолич поделился архивным фото, где ему всего 16 лет. Знаменитость признался, что в том возрасте его больше всего волновало.

Читайте также: