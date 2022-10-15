Анатолий Анатолич показал, как дети играют в воронке от ракеты посреди игровой площадки в Киеве

Шоумен Анатолий Анатолич прогулялся по центру Киева и показал новые игрушки украинских детей во время войны.

Телеведущий побывал в парке Шевченко, куда во время массированного ракетного обстрела 10 октября попала российская ракета. Вырва от удара образовалась прямо посреди игровой площадки.

В сторис в Instagram Анатолич показал, что до сих пор огромная яма напоминает украинцам о зверствах оккупантов, однако дети уже освоили ее как новую игрушку

Сторис Анатолия Анатолича / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"Парк Шевченко. Вот это детская площадка, куда попала ракета. Вот яма. Видите, выбило напротив здесь все окна, но, если думают, что здесь остановилась жизнь, они очень ошибаются. Жизнь продолжается, дети лазают по яме, для них это теперь развлечение. Хотели испугать, а сделали еще одну аттракцию для детей. Украинцы просто фантастические", — рассказал Анатолич.

Сторис Анатолия Анатолича / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Ранее звезды украинского шоубизнеса рассказали о последствиях ракетных обстрелов по столице.

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