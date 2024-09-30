Анатолий Анатолич показал, как отпраздновал юбилей и чем Козловский удивлял на его празднике

Ведущий также рассекретил, что ему подарила жена.
Украинский ведущий Анатолий Анатолич отметил юбилей.
29 сентября звезде исполнилось 40 лет. По этому случаю шоумен собрал в уютном ресторане семью и самых близких друзей. В частности, с чувственной речью перед всеми гостями поздравила его жена, пиарщица Юла и дочери. Они адресовали знаменитости теплые слова, а возлюбленная Анатолия даже пригласила на праздник их любимую исполнительницу спеть вживую. Кроме того, ведущий в комментарии "Люкс ФМ" признался, что на день рождения получил от избранницы электробритву.
К слову, день рождения Анатолия Анатолича посетил ряд украинских звезд. В частности, певец Виталий Козловский, ведущие Наталья Островская и Ирина Хоменко и другие. Интересно, что во время вечера Виталий с народным ансамблем спел несколько украинских песен, а также вынес кусочек торта со свечами для именинника.
Напомним, недавно актер Венсан Кассель в день рождения бывшей жены итальянской актрисы Моники Беллуччи неожиданно обратился к ней. Звезда показал, как она выглядела в молодости.
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