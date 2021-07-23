Анатолий Анатолич показал, как жену из роддома забирал

Маленький Нил покинул роддом в пледе, как у принца Джорджа.

Жена украинского шоумена Анатолия Анатолича Юла, которая 20 июля родила сына, покинула роддом.

На выписку малыша приехали самые близкие друзья и родственники семьи. Они привезли немало подарков. А одна из подруг Юлы презентовала ее крошечному сыну кашемировый плед нежно-голубого цвета одного из британских брендов. Именно в таком пледе забирали из роддома своих детей принц Уильям и Кейт Миддлтон.

jetsetter.ua

Также на выписке присутствовали и старшие дети Анатолича и Юлы — 10-летняя Алиса и 8-летняя Лолита. Они впервые увидели братика и были в восторге от этой встречи.

jetsetter.ua

jetsetter.ua

Напомним, на днях жена Анатолия Анатолича впервые прокомментировала третьи роды. Юла призналась, что эти роды ей дали гораздо сложнее, чем двое предыдущих.

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