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Анатолий Анатолич показал, как жену из роддома забирал

Анатолий Анатолич показал, как жену из роддома забирал

Анатолий Анатолич показал, как жену из роддома забирал

jetsetter.ua

Маленький Нил покинул роддом в пледе, как у принца Джорджа.

Жена украинского шоумена Анатолия Анатолича Юла, которая 20 июля родила сына, покинула роддом.

На выписку малыша приехали самые близкие друзья и родственники семьи. Они привезли немало подарков. А одна из подруг Юлы презентовала ее крошечному сыну кашемировый плед нежно-голубого цвета одного из британских брендов. Именно в таком пледе забирали из роддома своих детей принц Уильям и Кейт Миддлтон.

© jetsetter.ua
jetsetter.ua

Также на выписке присутствовали и старшие дети Анатолича и Юлы — 10-летняя Алиса и 8-летняя Лолита. Они впервые увидели братика и были в восторге от этой встречи.

© jetsetter.ua
jetsetter.ua
© jetsetter.ua
jetsetter.ua

Напомним, на днях жена Анатолия Анатолича впервые прокомментировала третьи роды. Юла призналась, что эти роды ей дали гораздо сложнее, чем двое предыдущих.