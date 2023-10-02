Анатолий Анатолич показал, какой сюрприз ему устроила жена ко дню рождения

Телеведущий Анатолий Анатолич показал, как его семья и друзья поздравили его с днем рождения.

Еще 26 сентября шоумену исполнилось 39 лет, но отмечать эту дату он совсем не планировал. Его жена Юлия решила все же сделать приятное любимому. Пиарщица устроила для Анатолича вечеринку-сюрприз, на которую пригласила всех его друзей и близких.

В своих Instagram-stories ведущий поделился впечатлениями от такого подарка и показал, как все происходило.

"Вчера был невероятный день. Потому что утром я пробежал полумарафон, а уже вечером встретил своих друзей, устроивших мне сюрприз, потому что я не планировал в этом году как-то праздновать день рождения", — рассказал шоумен.

Анатолий Анатолич отпраздновал день рождения / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Сначала дочери и жена завязали глаза Анатолию и привезли на место проведения праздника. Для шоумена это стало полной неожиданностью, ведь он собирался ехать с женой к ее подруге за город.

Анатолий Анатолич отпраздновал день рождения / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"Я был уверен, что еду к подруге Юле. В спортивном костюме, потому что ехали за город. Но в какой-то момент мне завязали глаза", — вспомнил Анатолича.

Анатолий Анатолич отпраздновал день рождения / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Среди приглашенных гостей присутствовали участники коллектива "Львы на джипе", Алина Шаманская, Никита Добрынин и ниши знаменитости.

Анатолий Анатолич отпраздновал день рождения / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Хотя, по словам ведущего, он не любит сюрпризы, но этот ему понравился. Он поблагодарил жену за столь приятную неожиданность и возможность увидеть столько близких людей в одном месте.

"Это был вероятно лучший сюрприз в моей жизни. Люблю, Юлю, за то, что собрала моих близких в одном городе", — написал Анатолич.

Анатолий Анатолич отпраздновал день рождения / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Читайте также: