Анатолий Анатолич показал после ремонта свой роскошный дом изнутри за 150 тысяч долларов

Анатолий Анатолич с женой / © instagram.com/yulattt

Реклама

Украинский интервьюер и ведущий Анатолий Анатолич показал, как выглядит изнутри его дом.

Шоумен с семьей живет под Киевом, а именно в Вышгороде. Ранее они проживали в квартире непосредственно в столице. Однако жилье семейство арендовало. Жена Анатолича Юла на проекте "По хатах" говорит, что приходилось часто менять квартиры и переезжать. А тем временем ведущий добавляет, что они платили за аренду в долларах, а курс тогда резко подскочил, поэтому стоимость стала немалой. Супруги решили приобрести собственное жилье. Юла вспоминает, что они тогда продали все, что у них было, и начали подыскивать квартиру. Однако это оказалось довольно сложно. Под их бюджет не было вариантов. И хотя семейство не планировало переезжать в дом, но и цена устраивала, и расположение, поэтому они решились.

Дом Анатолия Анатолича / © скриншот с видео

"Мы тогда еще были молоды, арендовали квартиры, нас все устраивало. По мере количества детей мы постоянно меняли метражи: то две комнаты, то три. Когда заезжали, а жили мы вместе до этого дома девять лет, говорили, что мы надолго. Проходил год и надо было сдавать. Однажды я сказала, что уже не выдерживаю. Мы решили продать все, что у нас было, чтобы купить просто квартиру. Начали искать и не смогли найти под наш бюджет. Потом так получилось, что при просмотре нам показали дом, хорошая цена. Мы заселились, нам понравилось", - вспоминает Юла.

Реклама

Дом Анатолия Анатолича / © скриншот с видео

В общем, дом Анатолич приобрел в 2015 году. На то время его стоимость составляла 150 тысяч долларов. Площадь дома сначала была 150 квадратных метров, а впоследствии супруги достроили террасу. Анатолия Анатолича и его жену полностью устраивал ремонт и вообще пространство. Однако с появлением третьего ребенка комнат стало мало.

Дом Анатолия Анатолича / © скриншот с видео

"Мы купили, было 150 квадратных метров, потом мы сделали террасу, еще плюс 20 квадратных метров. Это реально классная площадь. Когда друзья приходят и дети, у нас классное зонирование. Когда родился третий ребенок, тогда стало тесно. У нас девочки-подростки, каждой нужно свое пространство. Мы начали ремонт, потому что нужно было добавить еще одну спальню", - говорит Юла.

Комната старшей дочери Анатолия Анатолича / © скриншот с видео

Комната младшей дочери Анатолия Анатолича / © скриншот с видео

Наконец, супруги затеяли ремонт. Они перепланировали дом, чтобы добавить еще одну спальню, чтобы у каждой из их дочерей было личное пространство. Наконец, Анатолич говорит, что ремонт сделали почти во всем доме. Юла же добавляет, что только их с мужем спальня осталась без изменений. Дело в том, что ремонт обошелся в немалую сумму, ведущий даже занимал средства. В общем, они потратили около 60 тысяч долларов.

Спальня Анатолия Анатолича / © скриншот с видео

"Мы переделали почти весь дом. Мы еще до конца не посчитали. Рассчитывали потратить на ремонт 25-30 тысяч долларов, а получилось вдвое больше. Я до сих пор должен нормальную сумму денег, нам не хватило, поэтому я взял в долг", - поделился интервьюер.

Реклама

Комната сына Анатолия Анатолича / © скриншот с видео

Напомним, недавно СМИ рассекретили, какой недвижимостью владеет шоумен Андрей Данилко. Оказывается, у артиста есть пять квартир в самом центре Киева.