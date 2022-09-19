Анатолий Анатолич показал трогательный разговор с семьей, находящейся во Франции

Сейчас Анатолий Анатолич находится в Украине, в то время как его семья временно поселилась во Франции. В своем Instagram телеведущий поделился трогательными сторис последнего видеоразговора с семьей.

На милых кадрах Анатолич разговаривает со своим годовалым сыном Нилом и женой Юлией. Мальчик рад видеть звездного папу, поэтому радостно улыбался в кадре.

Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Еще одной радостью для малыша стало увидеть домашнего любимца – собаку по имени Айза, с которой дети не виделись уже долгое время.

Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Напомним, что с началом полномасштабной войны Анатолий Анатолич вместе с семьей уехал из Украины. Некоторое время семья находилась в США, но затем переехала в Европу. Сейчас дети шоумена начали обучение во Франции, а сам Анатолич живет в двух странах. Недавно телеведущий признался, почему до сих пор не перевез семью обратно в Украину.

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