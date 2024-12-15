Анатолий Анатолич показался с Дмитрием Комаровым и раскрыл, куда исчез ведущий

Украинский ведущий и интервьюер Анатолий Анатолич показался с журналистом Дмитрием Комаровым и раскрыл, куда исчез его приятель.

Шоумен недавно погрузился в воспоминания и поделился архивными фотографиями. Среди кадров было фото с ведущим Дмитрием Комаровым, которое было сделано в 2014-2015 годах. Как оказалось, они с Анатоличем дружат, хоть интервьюер и признается, что увидеться получается очень редко.

Как отметил шоумен, дружить с Дмитрием Комаровым сложно, потому что он – трудоголик-интроверт. Однако это одни из черт характера, которые принесли ведущему большой успех.

Анатолий Анатолич и Дмитрий Комаров / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"Если уж я добрался до старых фотографий, то вот вам еще одна. С моим хорошим другом, с которым мы очень редко видимся, Дмитрий Комаровым. Это, наверное, 2014-2015 годы. Люблю Диму, дружить с ним сложно, потому что он трудоголик-интроверт, но кто сказал, что по-настоящему успешные люди могут быть другими", – отметил шоумен.

В комментариях под фото пользователи обратили внимание, что в последнее время Дмитрий Комаров исчез из медийного инфопространства. У Анатолича поинтересовались, где сейчас его приятель. Как отметил шоумен, Дмитрий Комаров занят работой.

Напомним, недавно Анатолий Анатолич откровенно рассказал о своих расходах. Шоумен признался, сколько средств ему необходимо, чтобы обеспечить многодетную семью.

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