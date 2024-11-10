Анатолий Анатолич показался с семьей за границей: его жена прокомментировала поездку

Украинский ведущий Анатолий Анатолич со всей семьей побывал в Америке.

Так, звезда с женой Юлой и сразу тремя детьми прибыли в Нью-Йорк. Как оказалось, у Анатолия была ответственная миссия во время поездки. Он вместе с другими бегунами одолел более 35 км почти за 5 часов во время крупнейшего марафона мира в Нью-Йорке. Для большего привлечения внимания к войне в Украине шоумен надел футболку с английской надписью "Поддерживайте Украину" и с такой же надписью на сине-желтом флаге вышел на дистанцию.

Анатолий Анатолич / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолий Анатолич / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолий Анатолич / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

К тому же знаменитость присоединился к украинской диаспоре и презентовал свою страну перед иностранцами специальной походкой с флагами.

Анатолий Анатолич / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолий Анатолич / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

В результате ведущий пересек финишную прямую и получил медаль. Не сдерживая свои слезы, Анатолий Анатолич посвятил ее всем украинским защитникам, среди которых сейчас и его близкие и друзья.

Анатолий Анатолич / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолий Анатолич / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолий Анатолич / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Остальное же свободное время ведущий посвятил семье. Ценные моменты вместе сфотографировала его жена, пиарщица Юла. Так, на своей странице в Instagram блогерша также поделилась своими впечатлениями от США. По словам пиарщицы, это ее первая поездка за последний год за границу в качестве туриста с детьми. Впрочем, сейчас семья уже в Киеве.

Анатолий Анатолич с семьей / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолий Анатолич с детьми / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Дети Анатолия Анатолича в Нью-Йорке / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"Я год не была за границей. Мне страшно и грустно за всех нас. Мы поехали в Нью-Йорк на марафон, который мой Анатолий пробежал за 4:45:15. Марафон совпал с каникулами в школе, Хэллоуином и выборами президента США. Вообще статус туриста мне очень нравится, потому что я знаю, что скоро вернусь домой. В мой любимый Киев. Как вспомню свое состояние, как беженка – до сих пор ком в горле. Поэтому за границу и не уезжала год. И пока не собираюсь снова. Дома каждый день ценен. Но есть дети, которым нужно видеть мир и отдыхать. Было тяжело. Лесом-полем-лесом-полем добраться до США. Но мы это сделали дважды: туда и обратно с тремя детьми. Очень классные насыщенные дни с друзьями, которых не видели годами. Очень скучаю, что раньше виделись чаще и в Киеве. Но эти встречи теперь до слез…", – написала Юла.

Анатолий Анатолич с женой и друзьями / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Напомним, недавно актриса Мила Сивацкая со своим мужем сообщила об окончательном выезде из Украины. Она раскрыла, каким образом уехал ее возлюбленный во время войны.

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