Анатолий Анатолич попал в ДТП и показал свой побитый кабриолет: "Впервые за 20 лет кого-то зацепил"

Анатолий Анатолич

Реклама

Украинский телеведущий и интервьюер Анатолий Анатолич попал в ДТП в Киеве.

Об этом шоумен сообщил в Instagram-stories. Ведущий говорит, что ехал в Оболонском районе столицы. На дороге находился поток автомобилей. Впереди шоумена в средней полосе стоял остановленный автомобиль. Ведущий предполагает, что что-то с ним произошло, и он заглох. Правда, аварийного знака не было. В конце концов Анатолий Анатолич не успел перестроиться и произошло столкновение. К счастью, никто не пострадал.

«Случилось небольшое транспортное происшествие. Главное — все живы и здоровы, никто не пострадал. Да и у автомобиля не такие серьезные повреждения — крыло и бампер. Это, кстати, за 20 лет впервые кого-то задел, за 20 лет за рулем. Я ехал в потоке, автомобиль с буквой У стоял в средней полосе, что-то с ним произошло. Я не успел перестроиться», — говорит шоумен.

Реклама

Анатолий Анатолич попал в ДТП / © instagram.com/anatoliyanatolich

Однако ретро-кабриолет Анатолия Анатолича получил повреждения. Ведущий уже показал, как сейчас выглядит его побитый автомобиль. Но шоумен добавляет, что повреждения все же несерьезные, поцарапаны только бампер и крыло.

«Это не кровь, это краска красного авто», — подчеркнул ведущий.

Анатолий Анатолич попал в ДТП / © instagram.com/anatoliyanatolich

Напомним, недавно Анатолий Анатолич рассекретил похудение на 20 килограмм. Шоумен на фото до и после ошеломил, как изменился.

Новости партнеров