Анатолий Анатолич порадовал Сеть улыбчивой семейной фотографией с женой и тремя детьми

Телеведущий Анатолий Анатолич поделился новой фотографией со своей женой Юлией и тремя детьми.

Счастливый семейный кадр шоумен опубликовал на своей странице в Instagram. На фото Анатолич держал на руках маленького сына Нила, а рядом с ним улыбались его возлюбленная и дочь Лолита и Алиса. Также рядом со звездной семьей сидела их любимица по имени Айза.

В подписи к фотографии Анатолич поделился своими мыслями по поводу семьи. Как отметил ведущий, он не считает свою семью идеальной, однако для него она самая лучшая в мире.

Анатолий Анатолич с семьей / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"Пытаться быть идеальной семьей, это то же самое, что пробовать сделать идеальное фото, когда у тебя трое детей и Айза в кадре. Не надо. Не стоит. Не получится. Моя семья точно не идеальная, но для меня точно лучшая в мире. Для меня точно. Как и ваша для вас. Как и страна для каждого из нас. Какой бы ни была, она наша. Не идеальная, но фантастическая. Не надо бояться, что ты не лучше всех. Эта гонка не принесет тебе результата. Не надо пытаться всех вокруг приравнивать к себе. Ни им, ни тебе это не нужно. Не стоит пробовать выстраивать отношения в семье "как у кого-то" в Instagram. Потому что Instagram это лишь красивая витрина. А жизнь на Instagram похожа лишь частично. Но вдохновляться чем-то хорошим и хорошим это норм. Может вас вдохновит эта фотка на что-то хорошее. Например завезти себе собаку (можем обсудить передачу вам Айзы, потому что она уже слишком много ест)", - поделился Антолич..

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