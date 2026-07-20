Анатолий Анатолич после похудения более чем на 20 кило ошеломил фото до и после: "Другой человек"

Анатолий Анатолич / © instagram.com/anatoliyanatolich

Реклама

Украинский телеведущий и интервьюер Анатолий Анатолич наглядно показал, как изменился после кардинального похудения.

Как известно, за последний год звезда лишился более 20 килограмм и в дальнейшем пытается поддерживать свой вес активным образом жизни. В Instagram Анатолий вспомнил, как выглядел до и после похудения, и создал соответствующий коллаж.

В подписи снимков до и после не обошлось без юмора. Шоумен обратил внимание не на свою физическую форму, а на стиль прически и пошутил, что дело именно в волосах.

Реклама

«Открыл лоб — и уже другой человек. Вот что правильная прическа с человеком делает», — с юмором подписал ведущий.

Анатолий Анатолич — до и после похудения / © instagram.com/anatoliyanatolich

Поклонники же в комментариях подхватили юмор Анатолия и продолжили шутить.

А приколы о жирной голове писать сюда?

Да это ожерелье на шее

Срочно давай телефон своего барбера! Имею для него клиентов!

Но на самом деле раньше вокруг похудения шоумена шло немало обсуждений. Некоторые даже предполагали, что он мог воспользоваться специальными препаратами для снижения веса. Однако жена ведущего Юла объясняла, что секрет трансформации гораздо проще — систематические занятия спортом, дисциплина и пересмотр пищевых привычек.

Так что за последнее время шоумен существенно изменился благодаря регулярным тренировкам и здоровому образу жизни. И уже не один год звезда увлекается бегом и приобщается к разным марафонам по всему миру.

Реклама

Новости партнеров