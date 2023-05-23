Анатолий Анатолич пожаловался на постоянные "баны" в Instagram: "Не хотят видеть, что у нас здесь творят"

Телеведущий Анатолий Анатолич, как и многие украинцы, на себе ощутил суровую политику социальных сетей.

Из-за публикаций о войне в Украине и освещения правды о кровавых преступлениях Кремля шоумен оказался в "бане" в Instagram. Руководство соцсети решило, что подобному контенту не место среди улыбающихся фотографий и фото привычной жизни людей из других стран.

После возвращения в Сеть Анатолич пожаловался на политику головного офиса Instagram.

"Меня снова забанили в инста, и снова разбанили. Я уже не знаю что постить. За что меня в очередной раз отсюда погонят, и может уже обратно не возьмут. Да, там в головном офисе в США не хотят видеть, что у нас здесь творят" "они". О "них" вообще либо ничего, либо хорошо. Потому что Instagram не место для травли и агрессии", — написал шоумен.

Ведущий признался, что охотно публиковал бы фото с семьей, как это было до войны, однако сейчас должен говорить правду о преступлениях врага.

"Мой Instagram был всегда о семье, о моих прекрасных детях, о моих путешествиях и моей замечательной работе. О моих ценностях. Я благодарю Бога и ВСУ, что моя семья сейчас со мной. Так меньше путешествий, да и работу я потерял вместе с каналом Украина, но ценности вышли на первый план.Ценность говорить правду, быть со своими людьми в сложное время.Доносить важное и говорить с людьми здесь, с помощью Instagram.Но сейчас понимаю что не могу говорить то что думаю, потому что это не нравится алгоритмам социальной сети. И модераторам тоже. Поэтому пока выставляю еду и свои фоточки, как бы хотел видеть мою ленту Марк", — возмутился шоумен.

Отметим, что не только Анатолич сталкивался с такой проблемой. Так ранее Маша Ефросинина также пожаловалась на то, что Instagram постоянно отправлял ее в "бан".

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