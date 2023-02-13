Анатолий Анатолич пожаловался на сферу обслуживания во Франции

Телеведущий Анатолий Анатолич рассказал о бюрократических сложностях, с которыми он столкнулся во Франции.

На днях шоумен приехал в Париж, чтобы решить некоторые вопросы, чтобы его жена и трое детей могли спокойно вернуться домой в Киев. Однако не все оказалось так просто.

В сторис в Instagram Анатолич рассказал, что сфера обслуживания во Франции существенно отличается от украинской. Чтобы просто отменить подписку на мобильного оператора, нужно сделать немало шагов и долго ждать ответа сотовой компании.

"Мобильный оператор стоит 19 евро в месяц, безлимитный интернет, вроде бы все удобно, деньги автоматически снимали с карточки. И вот как прекратить сотрудничество, как бы это было у нас? Заходишь в приложение или звонишь оператору, и тебе отменяют твою подписку. А тут приходишь в салон, вместе с менеджером пишешь такое заявление, потом он отдает тебе письмо, ты идешь на почту, отсылаешь. А уж потом они рассмотрят твое заявление и, возможно, отменят подписку. Комфортно?", — пожаловался Анатолич.

Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Отметим, что жена Анатолия Анатолича вместе с тремя детьми планирует вернуться в Украину уже в марте.

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