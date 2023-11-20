Анатолий Анатолич признался, чувствует ли вину за то, что не на фронте

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич, который недавно провел благотворительное мероприятие на русском языке, объяснил, чувствует ли вину за то, что не взял в руки оружие.

Шоумен откровенно признался, что его преследует чувство вины. Однако, по словам Анатолия Анатолича, для него это дополнительный стимул еще больше действовать в тылу.

"Всегда присутсвует такое чувство вины. С другой стороны, это чувство стимулирует донатить, что-то делать и в итоге иметь результат", - обьяснил интервьюер в программе "Неймовірна правда про зірок".

Анатолий Анатолич / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Также звезда добавил, что в будущем будет обращаться к психологу, ведь сейчас его психологическое здоровье не совсем в норме. К тому же шоумен рассказал, что он иногда устает. Впрочем, считает, что сейчас неуместно на это жаловаться тем, кто сейчас не на фронте.

"Потом буду разбираться с точки зрения психологии. Даже не устал, а немного проблемы с головой, к сожалению, как и у всех", – поделился Анатолий Анатолич.

Анатолий Анатолич / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Восстанавливаться знаменитости помогает его семья.

Напомним, недавно на фронте погиб 71-летний участник известного кулинарного шоу Николай Молоков. Он был инструктором по боевому делу в составе белорусского полка имени Кастуся Калиновского.

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