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Анатолий Анатолич признался, чувствует ли вину за то, что не на фронте

Автор
Валерия ГажалаВалерия Гажала
Дата публикации
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Анатолий Анатолич признался, чувствует ли вину за то, что не на фронте

Анатолий Анатолич / Фото: instagram.com/yulattt

Шоумен направляет силы на другие важные дела.

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич, который недавно провел благотворительное мероприятие на русском языке, объяснил, чувствует ли вину за то, что не взял в руки оружие.

Шоумен откровенно признался, что его преследует чувство вины. Однако, по словам Анатолия Анатолича, для него это дополнительный стимул еще больше действовать в тылу.

"Всегда присутсвует такое чувство вины. С другой стороны, это чувство стимулирует донатить, что-то делать и в итоге иметь результат", - обьяснил интервьюер в программе "Неймовірна правда про зірок".

Анатолий Анатолич / © instagram.com/anatoliyanatolich
Анатолий Анатолич / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Также звезда добавил, что в будущем будет обращаться к психологу, ведь сейчас его психологическое здоровье не совсем в норме. К тому же шоумен рассказал, что он иногда устает. Впрочем, считает, что сейчас неуместно на это жаловаться тем, кто сейчас не на фронте.

"Потом буду разбираться с точки зрения психологии. Даже не устал, а немного проблемы с головой, к сожалению, как и у всех", – поделился Анатолий Анатолич.

Анатолий Анатолич / © instagram.com/anatoliyanatolich
Анатолий Анатолич / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Восстанавливаться знаменитости помогает его семья.

Напомним, недавно на фронте погиб 71-летний участник известного кулинарного шоу Николай Молоков. Он был инструктором по боевому делу в составе белорусского полка имени Кастуся Калиновского.

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Дата публикации
Просмотры
418
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