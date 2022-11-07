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Анатолий Анатолич пробежал более 40 километров в поддержку ВСУ и расплакался

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
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Анатолий Анатолич пробежал более 40 километров в поддержку ВСУ и расплакался

Анатолий Анатолич / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Шоумен рассказал, сколько средств для защитников ему удалось собрать во время благотворительного забега.

Телеведущий Анатолий Анатолич принял участие в благотворительном забеге, который состоялся в Нью-Йорке.

Шоумен пробежал дистанцию протяжностью 42 километра. Во время марафона Анатолич собирал средства на обувь для украинских защитников, которые защищают Украину от российских оккупантов. В частности, ведущему удалось выручить для военных 300 тысяч гривен. Эти средства позволят обеспечить обувью целую роту. Впрочем, каждый желающий может присоединиться к сбору и задонатить термоноски.

"Это был самый сложный забег в моей жизни. Но мы это сделали", — отметил ведущий.

Анатолий не смог сдержать слез, когда добежал до финишной прямой.

"И простите за слезы. Иногда сложно их сдерживать, когда думаешь о Героях нашей страны", — поделился Анатолич.

Кстати, шоумен показывал в своем фотоблоге, как проходил благотворительный забег. В частности, американцы поддерживали ведущего, ведь видели у него сине-желтый флаг. Также они выкрикивали – "Слава Украине!"

© instagram.com/anatoliyanatolich
Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

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Дата публикации
Просмотры
741
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