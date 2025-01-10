Анатолий Анатолич прошелся по беглецу Волошину и публично унизил его: "Уклонисты и взяточники"

Украинский ведущий Анатолий Анатолич публично осудил позицию блогера Александра Волошина и его товарища Дмитрия Евтушенко.

В своем фотоблоге Анатолий прокомментировал один из подкастов, который недавно записали два блогера. В ролике они оба, используя имена известных украинцев, делились размышлениями о жизни за границей после бегства из Украины во время войны и собственными переживаниями. На это ведущий в своих сторис довольно резко отреагировал, отметив, что таким образом звезды Сети на самом деле популяризируют беззаконие.

Анатолий Анатолич об Александре Волошине и Дмитрии Евтушенко / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

По мнению Анатолия Анатолича, таким блогерам следует отсиживаться за границей молча. Ведущий публично унизил Волошина и Евтушенко, назвав их "уклонистами и взяточниками". Кроме того, отметил, что это абсолютно против правил, когда беглецы позволяют себе критиковать жизнь Украины, которую давно покинули.

"Это полный сюр, когда так называемые блогеры, что Волошин, что Евтушенко, всю свою жизнь зарабатывают на украинцах... И вот они оставляют всю свою аудиторию здесь в Украине и у*бывают в Таиланд или куда, чтобы потом записывать блоги, какие мы все плохие. И мы, видимо, из-за этого съ*бались из страны, а не потому, что мы уклонисты и взяточники, и нарушители закона. Какие-то удивительные выводы. И кто-то им пишет: "Пацаны, молодцы". Это просто сюр. Я вообще думаю, что все выехавшие из страны и сидящие за границей должны завалить еб*чку и они не имеют права вообще никак влиять на жизнь внутри страны. Хотите донатить – пожалуйста, а вот влиять на жизнь – идите в ж*пу", - отметил знаменитость.

Анатолий Анатолич об Александре Волошине и Дмитрии Евтушенко / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Отметим, что блогер Александр Волошин, несмотря на свои жалобы на душевные переживания, недавно купил виллу на Бали и показал ее роскошный вид.

Блогер-беглец Александр Волошин обзавелся жильем на Бали

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