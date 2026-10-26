Анатолий Анатолич раскрыл, как подготовил дом к зиме, и удивил лайфхаком для владельцев электрокаров

Анатолий Анатолич / © instagram.com/anatoliyanatolich

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Украинский телеведущий и интервьюер Анатолий Анатолич раскрыл, как подготовил дом к зиме, и удивил лайфхаком для владельцев электромобилей.

Прогнозируют, что нынешний зимний сезон будет тяжелым для украинцев в условиях постоянных отключений света. Киевлян вообще призывают выезжать на зиму из города. Анатолий Анатолич на проекте "Тур зірками" уверяет, что они с семьей будут оставаться. У них с женой есть возможность отправить детей за границу, но они отказываются.

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«Мы будем в Украине, мы никуда не уезжаем, детей не отправляем никуда. Хотя многие наши друзья в Вене, Риге, США говорят, если вы не можете, то отправляйте детей к нам. Но и ребята не хотят. Мы приняли решение, что все будут дома», — объяснил шоумен.

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Анатолий Анатолич / © instagram.com/anatoliyanatolich

К отключениям света семья ведущего готова еще с прошлого года. Они запаслись аккумулятором и генератором. Кстати, Анатолий Анатолич знает отличный лайфхак для владельцев электромобилей. Оказывается, при необходимости от авто можно заживить дом.

«У нас есть один аккумулятор с прошлого года, есть генератор, есть электромобиль. Кстати, от него можно подсоединить дом, но надо же его зарядить. На самом деле чего-то такого особенного мы не делали», — поделился ведущий.

Напомним, недавно певица Оля Полякова раскрыла, как подготовила свой дом под Киевом к зиме. Певица рассекретила, чем закупилась.

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