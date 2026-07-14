Анатолий Анатолич рассекретил самый дорогой подарок жене за 60 тысяч долларов: "Классные времена были"

Анатолий Анатолич с женой / © instagram.com/yulattt

Реклама

Украинский интервьюер и ведущий Анатолий Анатолич рассекретил, какой самый дорогой подарок делал жене, пиарщице Юле Бойко.

В свое время шоумен порадовал избранницу дорогим презентом. Как признался Анатолий Анатолич в эфире радио ”Максимум”, самым дорогим его подарком для жены был автомобиль. Стоимость внедорожника на то время составила 60 тысяч долларов.

«Это был автомобиль, как и все мужчины, дарил автомобиль. Стоил 60 тысяч долларов. Это было давно! Классные времена были», — признался ведущий.

Реклама

Анатолий Анатолич с женой / © instagram.com/yulattt

В частности, Анатолий Анатолич дарил жене автомобиль Mercedes-Benz G-Class белого цвета. Такой презент шоумен сделал избраннице в 2021 году. Ведущий приобрел для возлюбленной автомобиль по случаю рождения сына Нила, который появился на свет в июле 2021 года.

Напомним, недавно интервьюер Слава Демин признался, что купил новый автомобиль за более чем 30 тысяч долларов. Шоумен также шокировал, что произошло с его старым внедорожником.

Новости партнеров