- Дата публикации
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 238
- Время на прочтение
- 1 мин
Анатолий Анатолич рассекретил стоимость личного водителя для детей: "Звучит пафосно"
Артист также назвал причины такого решения.
Украинский телеведущий Анатолий Анатолич признался, что их семья пользуется услугами личного водителя для детей.
В проекте "Зірки на колесах" он объяснил, что это не прихоть, а вынужденная необходимость.
По словам шоумена, с женой Юлой они просто физически не успевают совмещать работу и логистику троих детей. Семья живет под Киевом, дочери Лолита и Алиса учатся в Пуще-Водице, посещают кружки на Оболони, а младший сын Нил ходит в садик. Чтобы успевать между всеми локациями, и было решено нанять водителя.
"Личный водитель звучит пафосно, но это совсем не так. Просто самостоятельно тратить 2-3 часа ежедневно на развозку детей мы не можем — пришлось бы отказаться от работы", — отметил Анатолич.
Услуги такой "автомобильной няни" стоят супругам около 30 тысяч гривен в месяц.
Напомним, недавно Анатолий Анатолич удивил своей неожиданной встречей с Арнольдом Шварценеггером. Артист рассказал, что это было его мечтой с детства.