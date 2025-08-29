Анатолий Анатолич рассекретил стоимость личного водителя для детей: "Звучит пафосно"

Анатолий Анатолич / © instagram.com/anatoliyanatolich

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич признался, что их семья пользуется услугами личного водителя для детей.

В проекте "Зірки на колесах" он объяснил, что это не прихоть, а вынужденная необходимость.

По словам шоумена, с женой Юлой они просто физически не успевают совмещать работу и логистику троих детей. Семья живет под Киевом, дочери Лолита и Алиса учатся в Пуще-Водице, посещают кружки на Оболони, а младший сын Нил ходит в садик. Чтобы успевать между всеми локациями, и было решено нанять водителя.

"Личный водитель звучит пафосно, но это совсем не так. Просто самостоятельно тратить 2-3 часа ежедневно на развозку детей мы не можем — пришлось бы отказаться от работы", — отметил Анатолич.

Анатолий Анатолич с семьей / © instagram.com/anatoliyanatolich

Услуги такой "автомобильной няни" стоят супругам около 30 тысяч гривен в месяц.

