Анатолий Анатолич рассекретил стоимость ремонта авто, на котором его жена попала в ДТП

Анатолий Анатолич рассекретил стоимость ремонта авто, на котором его жена попала в ДТП

Неприятный инцидент случился 14 декабря.

Жена украинского телеведущего Анатолия Анатолича, Юла, недавно попала в ДТП.

Избранница звезды ехала за рулем BMW мужа, а в нее врезался водитель на Porsche. К слову, теперь же Анатолич ремонтирует свой автомобиль. В сторис на своей странице в Instagram ведущий пожаловался на стоимость ремонта.

"Фару купил за 1200 долларов, крыло – 500 долларов, капот – 1000 долларов, бампер с качественным датчиком – 1200 долларов, кроме того, авто пришлось покрасить – 18 тыс гривен", — рассказал ведущий.

Анатолий Анатолич рассекретил стоимость ремонта BMW / instagram.com/anatoliyanatolich

В общем, Анатоличу придется заплатить за ремонт BMW 122 тыс гривен. Кстати, Анатолий признается, что покупал не новые детали.

Отметим, 14 декабря жена ведущего Анатолия Анатолича, Юла, попала в аварию. ДТП случилось на проспекте Героев Сталинграда в Киеве. В авто бизнесвумен врезался водитель на Porsche, который сбежал с места ДТП.

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