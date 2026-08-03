Анатолий Анатолич рассекретил свои доходы во время войны и назвал цену за проведение свадьбы

Анатолий Анатолич

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Украинский телеведущий Анатолий Анатолич откровенно рассказал о своих доходах и рассекретил, сколько стоят его рекламные интеграции и работа ведущим на частных мероприятиях.

По словам знаменитости, сейчас больше прибыли ему приносит Instagram. Ранее основным источником заработка являлся YouTube, однако сейчас ситуация изменилась. Кроме того, Анатолич продолжает активно работать ведущим различных мер, хотя значительную часть из них проводит бесплатно на благотворительной основе.

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«Самое первое место сейчас — Instagram. Был период, когда это был YouTube. Также мероприятия, которых я достаточно много веду. Но в то же время веду много благотворительных мероприятий. В соцсетях это реклама. Несколько десятков тысяч гривен стоит сторис, рилз. Но беру я не все, а то, что отвечает моим ценностям», — поделился ведущий в интервью Насправді Show.

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Анатолич также рассказал, какие суммы считает себе комфортными. По его словам, самые большие гонорары могут достигать нескольких сотен тысяч гривен, однако значительная часть этих средств сразу идет на содержание команды, развитие проектов и нужды семьи.

Анатолий Анатолич / © instagram.com/anatoliyanatolich

«Самая большая сумма — это может быть несколько сотен тысяч гривен. Но почти все трачу на семью, работу, команду. Минимум должно быть около 100 тысяч гривен, но этого все равно не хватает на нужды, связанные с работой. То есть, должно быть около 200 тысяч гривен, чтобы закрыть рабочие моменты», — пояснил шоумен.

Отдельно ведущий назвал стоимость своей работы на свадьбах. Звезда не скрывает, что соглашается на такие мероприятия нечасто, ведь они нуждаются в серьезной подготовке и большой ответственности.

Анатолий Анатолич / © instagram.com/anatoliyanatolich

«Провести свадьбу — около 200 тысяч гривен. Это сложный процесс. И если я соглашаюсь, это достаточно большой гонорар. Но на самом деле не очень много веду. Если бы каждую неделю было так, то была бы очень счастлива», — признался Анатолич.

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Несмотря на большие суммы, телеведущий отмечает, что внимательно относится к выбору рекламных партнеров и проектов, а также не отказывается от благотворительной деятельности, которой продолжает уделять значительную часть своего времени.

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua показывала фото Анатолия Анатолича и других звезд до и после похудения — как они выглядят и как теряли вес.

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