Анатолий Анатолич рассекретил звездных крестных родителей для маленького сына

Вскоре ведущий окрестит малыша.

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич рассекретил, кто же станет его кумовьями.

Так, знаменитость и его жена Юла, которые летом в третий раз стали родителями, выбрали звездных крестных для новорожденного сына. Во время празднования дня рождения, шоумен поделился, что Нила окрестит известный хореограф Влад Яма и совладелица музыкального фестиваля Atlas Weekend Ирина Федорцова. С семьей Ямы Анатолий часто путешествует, в частности, зимой в Майами, а с Федорцовой он учился в одном классе.

"Великолепная семья наших друзей — Влад и Лилиана Ямы. Влад станет крестным. Влад, ты в невероятной борьбе вырвал это место. Это была жесткая битва, но мы выбрали тебя", — передает слова Анатолича kanalukraina.tv.

Семьи Анатолия Анатолича и Влада Ямы / instagram.com/anatoliyanatolich

Впрочем, дату крестин телезвезда пока не рассекретил.

Напомним, Виктор Павлик признался, что переживает из-за разницы в возрасте с новорожденным сыном. Артист очень следит за своим здоровьем.

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