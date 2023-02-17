Анатолий Анатолич рассказал, как его дочери поссорились с мальчиком-россиянином во французской школе

Недоразумение возникло на политической почве.
Дочь украинского телеведущего Анатолия Анатолича поссорилась с одноклассником из России в парижской школе.
На днях шоумен имел неожиданный разговор с директором школы, в которой уже полгода учатся его дочери. Как оказалось, у 11-летней Алисы возник конфликт с ее одноклассником-россиянином из-за напряженных отношений между двумя странами. Об этом Анатолич рассказал в Instagram.
На видео, которым поделился шоумен, Алиса вспомнила, как пыталась рассказать однокласснику о войне и полномасштабном российском вторжении. Однако, по словам девочки, мальчику было безразлично и он поддерживает РФ.
После разговора родители мальчика обратились к директору школы и попросили, чтобы среди детей не поднимали политические темы и не затрагивали разговоры о войне между Украиной и Россией.
"Скандала не было, просто был разговор. Потом родители этого мальчика написали письмо директору школы, чтобы дети не поднимали политические темы в школе. То есть они не написали "У вас же в школе переселенцы, может им нужна помощь", нет. Вот такие вот россияне", — сказал Анатолич.
В конфликте оказалась младшая дочь Анатолича, 9-летняя Лола. Девочка ответила мальчику из РФ красноречивым жестом на его слова о войне. Однако, как заверил ведущий, он не запрещает дочерям реагировать на оскорбительные слова об Украине.
"Лола, ты такая красивая девочка у меня выросла. Такая красивая. Непослушная, правда, потому что пожаловался на тебя директор школы. Что ты ф*ки тыкала мальчику из России. Что ты поссорилась с мальчиком из России. Я разрешаю, если он говорил что-то плохое об Украине, то, конечно, ты должна отвечать", — сказал дочери Анатолич.
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