Анатолий Анатолич рассказал, как убили его папу: "Его не стало, когда мне было 2,5 года"

Телеведущий и интервьюер Анатолий Анатолич поделился печальной историей.

В частности, знаменитость рос без отца. Родного человека не стало, когда Анатолич был совсем маленьким. Папу будущему ведущему заменили мама и бабушки.

"Я вырос без отца. Его не стало, когда мне было 2,5 года. Чуть больше Нила. Никаких геройских историй о папе-космонавте. Кривой Рог. Плохая компания. Ножовое ранение. Не хватало ли мне папы? Пытаюсь что-нибудь такое вспомнить, но не могу. У меня была мама Люся, бабушка Валя, прабабушка Сима", — подевались знаменитость.

Маленький Анатолий Анатолич с папой / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолич признался, что он не нуждался в отце. Ему здорово жилось с бабушками и мамой. Он убежден, что они смогли дать ему достойное воспитание, и он вырос хорошим человеком.

"Вот хотел бы написать, что мне было плохо, но не могу. У меня были бабушки и мама. С ними было классно. Был бы я другим, если бы со мной во время моего взросления был отец? Сто процентов. Но как бы это на меня повлияло, сказать не могу. То есть я вырос неплохим чуваком, без участия папы", — отметил ведущий.

Поэтому Анатолич задумался над тем, действительно ли роль отца в жизни ребенка важна. Правда, шоумен пытается отгонять от себя такие тревожные мысли, ведь хочет быть нужным своим троим детям.

Анатолий Анатолич с сыном / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"Так может роль отца переоценена, спрашиваю я себя и сам жену от себя эти мысли. Не хочу думать, что это так. Хочу быть важным и дать своим как можно больше", — подчеркнул ведущий.

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