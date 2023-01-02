Анатолий Анатолич рассказал, когда его семья планирует вернуться в Украину

Телеведущий Анатолий Анатолич рассказал, когда планирует вернуть свою семью обратно в Киев.

На новогодние праздники шоумен отправился к жене и троим детям во Францию, где они живут с начала полномасштабной войны. Впрочем, Анатолич надеется, что совсем скоро семье не придется терпеть разлуку и его родные вернутся домой в Киев. Об этом он рассказал в сторис в Instagrаm.

"Я эти дни со своей семьей, но уже скоро домой. Этой весной планирую вернуть семью в Киев. 2023 год будет годом нашей победы. Уверен в этом", — написал Анатолич.

Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

А пока во Франции шоумен наслаждается временем с семьей и визуализирует поездку в Крым, который совсем скоро будет освобожден от оккупантов.

"Визуализирую. Крым 2023", — подписал фото на фоне морского пейзажа Анатолич.

Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

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