Анатолий Анатолич рассказал о финансовых трудностях во время войны: "Я не зарабатываю"

Телеведущий Анатолий Анатолич рассказал, что во время войны столкнулся с финансовыми трудностями, как и большинство украинцев.

В своем блоге шоумен поделился размышлениями о жизни звезд и шоу-бизнеса во время войны. По мнению Анатолича, сейчас все объединились ради общей цели и собственного будущего.

"Это не геройство. Это единственный способ нам всем выжить. Победить. Потому что проигрыш в этой войне будет означать исчезновение нашей страны, которую мы любим, в которой зарабатываем (точнее зарабатывали), в которой работаем и мечтаем жить. Разумеется, после нашей общей победы будут разговоры о том, кто больше собрал, кто больше купил и кто больше концертов дал. Кому дали орден, а кому нет. Но это такое. Будет и будет. Я по этому поводу не парюсь, да и ордена у меня нет", — написал ведущий.

Анатолич вспомнил, что до полномасштабной войны многие звезды пользовались своей популярностью и получали определенные привилегии, однако сейчас их жизнь кардинально изменилась.

"А теперь все лидеры мнений почувствовали, что популярность, это не только плюшки, но и огромная ответственность. И это ты чувствуешь, когда заходишь в магазин в Изюме, и видишь взгляды людей, которые счастливы, что ты с ними. Что ты не где-то скрылся", — написал шоумен.

Кроме того, Анатолич пожаловался на финансовые трудности в собственной семье, ведь во время боевых действий полностью потерял заработок.

"Я не зарабатываю. Мне так же тяжело, как и вам, кто здесь со мной в институте например. Я много работаю, немного зарабатываю, хотя мог бы пробовать зарабатывали за границей. Но я продолжаю делать то, что сейчас делаю. И знаю почему сейчас да. И принимаю это. Заработаю потом. Просто хочу, чтобы вы это понимали", — поделился Анатолич.

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