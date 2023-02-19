Анатолий Анатолич рассказал о своем доходе во время войны: "Я безработный"

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич, как и многие другие звезды украинского шоу-бизнеса, во время полномасштабной войны потерял основной свой заработок.

Как признался знаменитость, сейчас его доходы равны нулю. Правда, определенный заработок приносят ему рекламные интеграции в Instagram, но это небольшие средства.

"Мои заработки за последние месяцы равны нулю. Что-то я получил за рекламу в Instagram. Это может быть 5-10% от того, что я зарабатывал раньше. Я безработный", — поделился Анатолич в интервью "Зірковий".

Анатолий Анатолич / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Ведущий также рассказал, когда ведет какие-то благотворительные мероприятия, на которых собирают средства в помощь Украине, то не берет за это деньги.

Отметим, ранее экс-коллега Анатолия Анатолича, ведущий Даниэль Салем также рассказал о своем доходе во время войны в Украине. В частности, знаменитость, когда Россия начала полномасштабное вторжение, пошел защищать Украину от оккупантов. Ресторанным бизнесом Салем перестал заниматься. За рекламные интеграции или съемки в шоу он тоже средства не берет. Единственный заработок, который сейчас есть у ведущего, это его зарплата за службу в ВСУ.

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