Анатолий Анатолич "разнес" предателя Шепелева, поехавшего в оккупированный Мариуполь: "Ничтожное х**ло"

Телеведущий Анатолий Анатолич резко отреагировал на циничный поступок эксведущего проекта "Рассмеши комика" Дмитрия Шепелева, поддержавшего оккупантов и уехавшего снимать шоу для россиян в оккупированном Мариуполе.

Гневной публикацией шоумен поделился на своей странице в Instagram и вспомнил, как до начала полномасштабной войны предатель спокойно зарабатывал деньги в Украине. Анатолич признался, что к тому времени все воспринимали Шепелева как "своего".

"Мы с Шепелевым Димой познакомились в 2006 году, когда встречались на парковке в 6 утра, куда мы съезжались на утренние шоу. Я на "ХитФм", Педан с Притулой на "Новый" и Дима на "М1". Дима белорус, но всегда его воспринимали своим. И Дима всегда признавался в любви к Украине, в которой у него сложилась отличная карьера", - вспомнил ведущий.

Однако потом Шепелев отправился в Россию, где сразу начал строить карьеру на пропагандистском канале. Но даже после этого ведущие продолжали поддерживать связь, и все прекратилось, когда началась война в Украине, ведь Шепелев просто заблокировал свою страницу в Сети для украинцев.

"Дима переехал в москву, туда его пригласил эрнст, на первый канал. Ничего себе. И такие были времена, когда работали и там, и здесь. Здесь типа то такое, а вот там - это был уровень. Так было и в кино, и в эстраде, и в телевидении. И вот Дима ездил и туда и у нас что-то вел на "Новом канале". А потом Жанна Фриске и вся эта история. Об этом не хочу говорить. И мы иногда списывались в Инстаграм по разным вопросам, и никогда не поднимали вопрос, что Дима в Москве и тд. Мы не были близкими, но сейчас я даже не могу Диме написать какой он м*дак, потому что его аккаунт недоступен в нашем регионе", - написал Анатолич.

Дмитрий Шепелев заблокировал соцсети для украинцев / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Позорное участие Шепелева в шоу о животных, которое он уехал снимать в оккупированный Мариуполь, показало настоящее лицо ведущего. Да, Анатолич резко выразился, что своим поступком эксколлега показал, что он поддерживает кремлевский режим. Также шоумен сказал, кем теперь считает Шепелева.

"Он приехал в Мариуполь снимать программу для расия1. О животных. Ну можешь о Роме Звере снять, или о бурятах под Киевом. Потому что это действительно животные. Приехать в Мариуполь сейчас - это признать себя частью этой бл**ской нацистской системы. Стать в один ряд с самыми отвратительными пропагандистами, хоть снимаешь ты, Дима о животных. Надеюсь, ты прочитаешь это. К сожалению, в личные не могу сказать тебе, какое ты ничтожное х**ло. Но надеюсь тебе передадут наши общие знакомые белорусы, если кто-то из них еще с тобой общается. P.S. На втором фото енот хочет укусить Диму, потому что даже животные все понимают. А ты так и не понял", - эмоционально высказался Анатолич.

Дмитрий Шепелев / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Напомним, что недавно Дмитрий Шепелев уехал в оккупированный и уничтоженный оккупантами Мариуполь снимать развлекательное шоу о животных для одного из пропагандистских телеканалов РФ. Таким образом, ведущий показал, что готов на все ради кровавых рублей. Несмотря на то, что в начале войны ведущий подверг критике вторжение РФ на территорию Украины, он продал свою совесть.

Дмитрий Шепелев в Мариуполе снимает шоу для российского канала

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