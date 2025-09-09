Анатолий Анатолич разнес путинистку Собчак и удивил, какие лживые сообщения получал от нее

Анатолий Анатолич, Ксения Собчак

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич прокомментировал скандальный случай с пропагандисткой Ксенией Собчак во Франции.

А именно говорится о ее недавнем визите в Париж, где она снимала очередное интервью. И прямо во время записи к ней подошел француз, который, услышав русский, начал прославлять Украину. В свою очередь, Анатолич снял обзор этого фрагмента для Instagram и похвалил прохожего, который отстаивал интересы Украины. Но самое интересное, что ведущий рассказал еще одну историю о путинистке.

Как оказалось, Собчак писала украинскому ведущему еще в начале полномасштабного вторжения и просила присылать видео с обстрелами российской армии украинских гражданских. Более того, Z-патриотка пыталась изображать из себя оппозиционерку и рассказывала о якобы скрытой поддержке Украины. И все же уже тогда Анатолий не поверил одиозной блогерше и не ошибся.

Анатолий Анатолич о Ксении Собчак / © instagram.com/anatoliyanatolich

"В первые дни полномасштабки, когда мы прятались в подвале, она писала в личные и просила выслать видео, что происходит в Украине. Потому что все верили, что россияне якобы будут выходить на протесты, а Собчак будет впереди всех. Боже, как все ошибались. Через пару недель стало понятно, что она самая мерзкая консерва в мире. Я делал видео, как ее принимали в Грузии и оно набрало миллионы просмотров. Ксюше это не понравилось. Она писала мне аудиосообщения в личные, штук пять, где рассказывала, что все не так и она очень хорошая и, мол, в России она не может говорить правду, но она за нас. Но конечно она не за нас. Она – шмошница", — подчеркнул шоумен.

Также Анатолич обратил внимание на языковой вопрос среди эмигрантов. На показательном примере он доказал, что именно по языковым признакам иностранцы идентифицируют национальность человека. Поэтому призвал украинцев за пределами Родины задуматься над языком общения в быту и на улицах.

"Собчак на видео говорит (французу - прим. ред.): "Когда вы слышите, что люди разговаривают на русском, то надо подойти и говорить об Украине?". Не нравится это Собчак. И это, кстати вопрос языка. А вы дальше, кто там за границей, продолжайте на русском разговаривать, чтобы французы вас идентифицировали, как русских", — подчеркнул телеведущий.

Напомним, недавно Анатолий Анатолич ответил на упреки о "звездной болезни" своего товарища Виталия Козловского и действительно ли это так.