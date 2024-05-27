Анатолий Анатолич резко поставил на место пропагандистку Скабееву, которая оболгала его

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич поставил на место российскую пропагандистку Ольгу Скабееву.

Дело в том, что она оболгала его на российском ТВ. Россиянка увидела сторис Анатолича о том, что он не может попасть в военкомат. Хотя ведущий и объяснил, что это из-за больших очередей и неудобного графика работы ТЦК, однако у Скабеевой своя версия. Мол, именно так шоумен намекнул, что не собирается идти на фронт и "умирать за Зеленского".

Анатолий Анатолич не пропустил это мимо. Он показал, что Скабеева на самом деле наврала, а в его посте никаких намеков не было. Шоумен добавил, что заблокирует пропагандистку, чтобы она больше не приплетала его к своим лживым программам.

Пропагандистка Скабеева оболгала Анатолия Анатолича на российском ТВ: ведущий ответил ей

"Скабеева смотрит мои сторис. У меня вопрос, а как я там намекнул, что не готов умирать за Зеленского? Во-первых, у нас никто не умирает за Зеленского. Откуда эта формулировка? То, что ваши несчастные буряты, тувинцы, которых грузят и везут в чужую страну, вот это они умирают за старого сумасшедшего деда. У нас все по-другому. Во-вторых, а как это я, любопытно, намекнул? Где там намек был, как? Как заблокировать эту сумасшедшую, чтобы она не смотрела мои сторис", - отметил Анатолич

Напомним, ранее Анатолий Анатолич рассказывал, что уже в третий раз не смог обновить данные в ТЦК. Ведущий объяснил, что мешает ему это сделать и что его возмущает.

Читайте также: