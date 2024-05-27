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Анатолий Анатолич резко поставил на место пропагандистку Скабееву, которая оболгала его

Анатолий Анатолич резко поставил на место пропагандистку Скабееву, которая оболгала его

Анатолий Анатолич, Ольга Скабеева

Шоумен разоблачил россиянку во лжи.

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич поставил на место российскую пропагандистку Ольгу Скабееву.

Дело в том, что она оболгала его на российском ТВ. Россиянка увидела сторис Анатолича о том, что он не может попасть в военкомат. Хотя ведущий и объяснил, что это из-за больших очередей и неудобного графика работы ТЦК, однако у Скабеевой своя версия. Мол, именно так шоумен намекнул, что не собирается идти на фронт и "умирать за Зеленского".

Анатолий Анатолич не пропустил это мимо. Он показал, что Скабеева на самом деле наврала, а в его посте никаких намеков не было. Шоумен добавил, что заблокирует пропагандистку, чтобы она больше не приплетала его к своим лживым программам.

Пропагандистка Скабеева оболгала Анатолия Анатолича на российском ТВ: ведущий ответил ей

Пропагандистка Скабеева оболгала Анатолия Анатолича на российском ТВ: ведущий ответил ей

"Скабеева смотрит мои сторис. У меня вопрос, а как я там намекнул, что не готов умирать за Зеленского? Во-первых, у нас никто не умирает за Зеленского. Откуда эта формулировка? То, что ваши несчастные буряты, тувинцы, которых грузят и везут в чужую страну, вот это они умирают за старого сумасшедшего деда. У нас все по-другому. Во-вторых, а как это я, любопытно, намекнул? Где там намек был, как? Как заблокировать эту сумасшедшую, чтобы она не смотрела мои сторис", - отметил Анатолич

Напомним, ранее Анатолий Анатолич рассказывал, что уже в третий раз не смог обновить данные в ТЦК. Ведущий объяснил, что мешает ему это сделать и что его возмущает.

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