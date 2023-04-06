Анатолий Анатолич резко прошелся по Валерию Меладзе: "Оказался самым ссыкливым грузином"

Телеведущий Анатолий Анатолич прокомментировал ролик, где певец Валерий Меладзе в компании россиян отдыхает в Куршевеле и убегает от украинских журналистов.

В своем Instagram шоумен опубликовал видео, где сказал все, что думает об исполнителе. По словам Анатолича, Меладзе его разочаровал. Особенно ведущего возмутило то, что певец зажигал на вечеринке с супругой заместителя министра обороны России, который причастен к вторжению в Украину.

Шоумен добавил, хоть Меладзе и не говорит свою позицию по поводу войны, но своими поступками точно дает понять, на чьей стороне.

Валерий Меладзе в Куршевеле / Фото: скриншот с видео

"Валерий Меладзе снова обсырается. Разумеется, кто-то может сказать, что жаль человека, потому что у него работа там и так далее, и так далее…Давайте так, с ним там "висит" на этой вечеринке много россиян, а среди них, например, жена министра обороны России. Министра, бл*дь, обороны! Человек, который непосредственно ответственен за ракетные удары по Украине, за поставки оружия, за уничтожение украинских городов, убийства тысяч гражданских, военных, детей... Вот с кем там "висит" наш любимый Валерий Меладзе", — возмутился Анатолич.

Ведущий подчеркнул, что разочаровался в Валерии Меладзе. Анатолич полностью вычеркнул из своей жизни этого исполнителя и призывает сделать это других украинцев.

"Огромное разочарование, что Валерий Меладзе оказался самым ссыкливым грузином в истории Грузии. Он оказался просто ссыклом. Просто чмоня. Вот такое вот видео. Немного грустно, потому что мне раньше нравилась его музыка, я мог послушать Валерия Меладзе. Теперь Меладзе из моего плейлиста идет нах*й", — добавил Анатолий Анатолич.

Напомним, недавно украинские журналисты застали Валерия Меладзе на отдыхе в Куршевеле. СМИ поинтересовались, как певцу отдыхается, когда россия убивает украинцев. Меладзе испугался вопроса, убежал, а кто-то из его окружения выбил камеру из рук журналистов.

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