Анатолий Анатолич резко высказался о Меладзе после его оправданий за тихое "Героям слава"

Телеведущий и интервьюер Анатолий Анатолич отреагировал на оправдание певца Валерия Мелалзе за то, что он сказал на корпоративе в Дубае "Героям слава".

Анатолича возмутило, что исполнитель назвал войну "конфликтом" и "антагонизмом". Напоследок ведущий добавил, что Меладзе просто "трус".

"Быть Валерой Меладзе — это называть войну конфликтом, антагонизмом или даже спецоперацией. Я, как и Валера, не хочу никого ненавидеть, просто презираю тех, кто не тот, кем хочет казаться. Валера — самый трусливый грузин, которого я знаю", — возмутился Анатолич.

Отметим, во время новогоднего корпоратива в Дубае Меладзе на слова одного из поклонников в зале "Слава Украине!" тихо ответил "Героям слава". Артист пытался это сделать без лишней шумихи, поэтому даже убрал микрофон и попросил фаната жестом молчать. Однако видео, где Меладзе говорит "Героям слава", быстро развирусилось в Сети. После этого в России его начали активно "отменять" и осуждать.

Валерий Меладзе не стал все пускать плести своим течением и быстро оправдался. Певец отметил, что "не все так однозначно" и заговорил о "братских народах" и конфликте между ними.

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